Bergamo, città ideale da vivere a piedi

È nella top 20 delle metropoli italiane Si classifica al 13° posto tra le città italiane con la maggior percentuale di vie pedonali: sono circa il 5% del totale, quattro chilometri in tutto.

Bergamo è nella top 20 delle città italiane con la maggior percentuale di vie pedonali in Italia. È il dato che emerge da una ricerca condotta con Open Street Maps a livello europeo dal motore di ricerca turistico Holidu. Un ottimo piazzamento, al 13° posto, soprattutto se si conta che il podio è riservato a città come Venezia, Genova e Firenze che sono pedonali per forza di cose. Venezia con i suoi ponti sospesi sulle acque del lido, Genova con i suoi vicoli stretti che affacciano sul mare e Firenze con un centro storico, scrigno di arte.

Per le prime della classifica si parla di 198,9 chilometri di vie pedonali, il 34% del totale, per Genova di 137,5 chilometri, il 19% del totale e per Firenze di 35,2 chilometri di vie pedonali, l’8,8%. Seguono Trieste, Torino, Messina, Bolzano, Livorno, Milano e Napoli. Altre città perfette da girare a piedi sono Trento con il 6% di vie pedonali, Ancona con 8,6 chilometri di vie pedonali, Terni e Bergamo, con 4 chilometri di vie pedonali su 83,9 chilometri di strade, circa il 5% del totale (4,79 per l’esattezza). Merito soprattutto di Città Alta che proprio per la sua caratteristica attira molti turisti.

Venezia è la vincitrice indiscussa sia a livello italiano che europeo, segue Amsterdam con più del 20,6% di vie pedonali, con 112,8 km per l’esattezza. Al terzo posto Barcellona con più del 13% di vie pedonali (Quasi 110 km). Al quarto posto, la città dell’amore, Parigi, con il 12% di vie pedonali, ben 111,7 km.

