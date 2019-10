Bergamo conquista anche gli inglesi

Daily Mail: una delle più belle città d’Italia La nostra città conquista gli inglesi: un articolo del Daily Mail scopre tutta la sua bellezza. Casoncelli compresi.

«Forse non avete mai sentito parlare di Bergamo, però è una delle città più belle del Nord Italia»: così esordisce il Daily Mail online, sezione viaggi, a proposito della nostra città. Bergamo conquista il pubblico inglese grazie anche ai nuovi collegamenti tra Orio e Londra con British Airways. Il reportage è stato pubblicato in questi giorni nella sezione viaggi e parla di Bergamo come «la sorella più piccola e piacevole di Milano». A conquistare gli inglesi gli edifici medievali e rinascimentali di Città Alta, che è riuscita a tenere lontano «dalle Mura Venete gli outlet e le catene ed è raggiungibile con 20 minuti di bus da Orio».

Incanta Piazza Vecchia, con la biblioteca palladiana e il Palazzo della Ragione, la torre del Campanone che regala una vista su tutta Bergamo e le Alpi e la Cappella Colleoni. Per gli inglesi il Daily Mail dispensa anche consigli enogastronomici: da assaggiare la polenta e i casoncelli: «Una sorta di raviolo contorto che assomiglia a un galletto».

Di città bassa invece da apprezzare i grandi viali come il Sentierone e i suoi locali, da scoprire il teatro Donizetti e le opere di Lorenzo Lotto, l’Accademia Carrara. Molti anche i locali citati, dal Balzer al ristorante Sant’Ambroeus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA