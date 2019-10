Bergamo, controlli antispaccio

Polizia in azione per le «Scuole sicure» I servizi sono stati effettuati presso gli istituti superiori «Vittorio Emanuele», «Secco Suardo» e «Lussana», nonché nella zona della Stazione ferroviaria, Autolinee e Teb.

Controlli a tappeto nella mattinata di oggi, sabato 26 ottobre, da parte della polizia in città. Personale dell’ufficio Prevenzione generale della Questura e del reparto Cinofili della Guardia di Finanza hanno proseguito nell’attività di controllo finalizzata al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, disposta dal questore Maurizio Auriemma nell’ambito del progetto «Scuole sicure» . I servizi sono stati effettuati presso le suole superiori «Vittorio Emanuele», «Secco Suardo» e «Lussana», nonché nella zona della Stazione ferroviaria, Autolinee e Teb e in altri luoghi ove è maggiore la presenza di studenti. Nel corso dei controlli sono stati sottoposti a controllo centinaia di giovani in transito verso gli istituti scolastici e identificate 39 persone.

Due cittadini stranieri sono stati accompagnati in ufficio, ove uno è stato denunciato per violazione delle norme disciplinanti il regolare soggiorno sul territorio nazionale, mentre l’altro è stato invitato a presentarsi all’ufficio Immigrazione per accertamenti sulla posizione in Italia. Inoltre, a un cittadino italiano è stato notificato un daspo urbano emesso dal questore. I controlli proseguiranno nella prossima settimana al fine di arginare il fenomeno ed evitare che sostanze stupefacenti siano introdotte negli istituti scolastici o si trovino nelle adiacenze degli stessi o nei luoghi frequentati da studenti. Le verifiche saranno estese in tutte le aree dove insistono le scuole al fine di sottoporre a controllo un numero sempre maggiore di persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA