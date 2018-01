Bergamo, controlli antiterrorismo

In campo elicotteri e reparti cinofili In azione i carabinieri: fermate e ispezionate centinaia di auto. Decine di persone identificate.

Nonostante un po’ di nebbia, anche l’elicottero dei carabinieri si è alzato in volo nel pomeriggio di martedì 3o gennaio per partecipare a un servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dal comando provinciale dell’Arma di Bergamo, che ha puntato la lente sul contrasto al terrorismo: non perché vi siano specifici rischi, hanno fatto sapere fonti vicine ai carabineri, ma per una normale attività di prevenzione.

Che passa anche dall’identificazione «a tappeto» di centinaia di persone che transitano sulle strade della nostra provincia. Ieri in particolare i controlli hanno riguardato la zona della Valle Seriana e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Clusone hanno organizzato, in particolare tra le 15 e le 17, una serie di posti di controllo lungo l’ex statale 671, all’altezza di Clusone.

