Bergamo, «Corri Dog» sotto la pioggia

Una festa per gli amici a quattro zampe

«Umani» protetti dagli ombrelli, accanto ai loro amici a quattro zampe riparati da cappottini impermeabili. La pioggia non ha scoraggiato i partecipanti alla settima edizione della «Corri Dog», manifestazione promossa dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti onlus di Bergamo in collaborazione con Pro Loco Bergamo, con il patrocinio del Comune di Bergamo e di Regione Lombardia. Un'iniziativa nata per celebrare «il migliore amico dell'uomo», e in particolare il supporto prezioso dei cani-guida, dei quali oggi, domenica 14 aprile, si celebra la 14ª Giornata nazionale. Un'occasione per portare all'attenzione generale il tortuoso percorso che vede coinvolte le persone che necessitano della fondamentale presenza di cani addestrati che stiano al loro fianco.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

© RIPRODUZIONE RISERVATA