Bergamo, corse ogni 15 minuti

Ecco come si viaggerà su bus e tram Bolli verdi e rossi per le sedute sui bus e tram Atb e Teb, i nuovi orari, l’obbligo di mascherina. Resta sospeso il servizio della funicolare in Città Alta.

Il servizio di autobus e tram di Atb e Teb comunicano i provvedimenti organizzativi e le indicazioni sui comportamenti di viaggio in vigore dal 4 maggio 2020, in conformità alle disposizioni sul distanziamento sociale indicate nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato in data 26 aprile 2020.

Autobus, tram e funicolari

A partire da lunedì 4 maggio su tutte le linee Atb è in vigore un nuovo orario «annuale» con corse ogni 15 minuti. Per garantire una maggiore frequenza utile a mantenere il corretto distanziamento sociale, negli orari di punta dalle ore 7:00 alle 9:30 e dalle 12:30 alle 14:30, la frequenza media di transito degli autobus sarà intensificata con una corsa ogni 7/8 minuti sulle tratte più frequentate della Linea 5 (Scanzorosciate – Gorle – Bergamo – Lallio – Treviolo), della Linea 6 (Porta Nuova – Stezzano - Azzano San Paolo) e della Linea 8 (Seriate – Longuelo).

La frequenza della Linea C sarà intensificata con una corsa ogni 15 minuti anche al pomeriggio. La domenica le corse seguiranno il consueto orario festivo fino alle ore 20.00 circa. Tutti i giorni (feriali e festivi) il servizio terminerà alle ore 20.00 circa.

Le corse del tram della linea T1 Bergamo – Albino seguiranno dal lunedì al sabato l’orario feriale non scolastico con frequenza di un tram ogni 15 minuti. La domenica si applicherà l’orario festivo (una corsa ogni 30 minuti con intensificazioni a 20 minuti nel pomeriggio).

Rimane sospeso il servizio della Funicolare di Città e della Funicolare di San Vigilio.

Il collegamento da Città Bassa per Colle Aperto viene garantito dalla Linea 1 che nel tratto stazione-Colle Aperto avrà una frequenza media di circa 10 minuti. Mentre quello da Colle Aperto a San Vigilio verrà effettuato dalla Linea 21 che circolerà fino alle ore 9.50.

I nuovi orari in vigore dal 4 maggio 2020 saranno consultabili alle fermate di autobus e tram; online sui siti atb.bergamo.it teb.bergamo.it e nei prossimi giorni anche sulla App ATB Mobile, su Google Transit e Google Maps.

Comportamenti di viaggio e distanziamento sociale

La collaborazione consapevole e responsabile di ogni passeggero, attraverso il rispetto delle norme di salute pubblica e delle nuove regole per usare il trasporto, sarà fondamentale per garantire a tutti un viaggio in sicurezza.

Dal 4 maggio per accedere ai servizi di trasporto pubblico Atb e Teb i passeggeri dovranno attenersi alle indicazioni sui comportamenti di viaggio in conformità alle disposizioni sul distanziamento sociale indicate dalle Autorità:

- obbligo di indossare la mascherina sui mezzi

- mantenere una distanza consigliata distribuendosi all’interno del mezzo e alle fermate secondo la segnaletica predisposta: un bollo verde indicherà i posti consentiti (a terra e sui sedili) e un bollo rosso sarà invece collocato su quelli non utilizzabili.

I bolli segnaletici saranno predisposti anche alle fermate con pensilina di ATB e TEB

- sugli autobus la salita resta consentita solo dalle porte posteriori e la discesa dalle porte centrali

- l’accesso ai tram è consentito solo dalle porte singole (alle estremità del mezzo), la discesa dalle porte doppie (centrali)

- Non è consentito oltrepassare l’area del conducente delimitata dalla catenella di sicurezza

- Non è consentito il trasporto di biciclette a bordo dei tram

Le nuove disposizioni di viaggio comporteranno una riduzione dei posti disponibili: mediamente 17 sugli autobus standard e 30 sugli autobus doppi; circa 38 i posti disponibili sui tram della Linea T1.

I nuovi provvedimenti in vigore dal 4 maggio 2020 saranno segnalati da appositi avvisi affissi a bordo dei mezzi, alle fermate di autobus e tram e online sui siti atb.bergamo.it, teb.bergamo.it e sulla App ATB Mobile.

Disinfezione dei mezzi e degli uffici

Atb e Teb continueranno a garantire un piano straordinario di sanificazione e igienizzazione di autobus, tram e uffici aperti al pubblico. Oltre alla quotidiana pulizia ordinaria, il personale addetto specializzato proseguirà ad effettuare la disinfezione straordinaria dei mezzi in circolazione con l’utilizzo di atomizzatori per nebulizzare gli interni con soluzioni a base di perossido di idrogeno e disinfettanti appositi per la pulizia specifica di tutte le superfici di contatto.

Trasporto pubblico, La BiGi e sosta gratuiti per medici, infermieri e operatori sanitari

Per consentire la massima facilità di spostamento a coloro che operano nelle strutture sanitarie della città, è consentito a medici, operatori sanitari e volontari della protezione civile di viaggiare gratuitamente sugli autobus della rete ATB, sui tram della Linea T1 Bergamo – Albino, di parcheggiare gratuitamente sui posti blu e gialli fino al prossimo 31 maggio e di usufruire, sempre a titolo gratuito e fino al 30 giugno, anche del servizio di bike sharing La BiGi attraverso modalità di richiesta e utilizzo definite ad hoc.

Uffici e servizi

Dal 4 maggio l’ATB Point riaprirà al pubblico seguendo i consueti orari di accesso:

- Assistenza clienti: tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]

Biglietteria: da lunedì a venerdì dalle 7.20 alle 19.15, il sabato dalle 7:20 alle 13:00. La domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

L’accesso all’ATB Point verrà limitato ad una persona per volta con l’obbligo della mascherina. I clienti in coda dovranno attendere il proprio turno all’esterno mantenendo la distanza di sicurezza.

Per l’acquisto di biglietti, carnet e abbonamenti è aperta la Biglietteria della Stazione Autolinee di Bergamo. Fino a nuove disposizioni, la biglietteria è aperta con orario ridotto dal lunedì al venerdì dalle ore 6.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 7.00 alle ore 18.00, restando chiusa la domenica.

Abbonamenti al trasporto pubblico

Considerato il perdurare del «lockdown» fino a domenica 3 maggio, a tutti gli abbonati sarà consentito in via eccezionale di rinnovare l’abbonamento di maggio fino a sabato 9 maggio.

Gli abbonamenti sono rinnovabili all’ATB Point, alla Biglietteria della Stazione Autolinee di Bergamo, online alla sezione [email protected] del sito ATB e tramite App ATB Mobile.

