Bergamo, crollano i furti in casa

In otto mesi - 64% rispetto al 2018 I dati della Questura: dall’1 gennaio al 31 agosto 2019 sono stati denunciati 209 furti in casa a Bergamo. Nello stesso periodo dell’anno scorso le denunce erano state più del doppio, 581.

Una maggiore presenza di Volanti nelle strade della città (cinque pattuglie in più al giorno ormai da diversi mesi, grazie all’arrivo dei nuovi agenti), almeno due operazioni della polizia che hanno stroncato altrettante organizzazioni di topi d’appartamento «seriali» e la scelta, in crescita, di tanti cittadini di dotarsi di sistemi di difesa passivi (leggasi: porte blindate, allarmi e telecamere): sono i tre ingredienti che hanno contribuito, nei primi otto mesi di quest’anno, a far precipitare il numero di furti in abitazioni in città. I numeri parlano da soli: dall’1 gennaio al 31 agosto 2019 sono stati denunciati 209 furti in casa a Bergamo. Nello stesso periodo dell’anno scorso le denunce erano state più del doppio: 581. Significa, in concreto, una diminuzione dei furti in abitazione in città pari al 64%. Diminuzione che si è assestata anche nei mesi estivi, quando i colpi sono stati soltanto alcune decine, mentre negli anni passati i ladri approfittavano dell’assenza da casa dei proprietari per mettere a segno raffiche di furti, prendendo di mira addirittura interi complessi residenziali. A distanza di pochi mesi, il trend si è invertito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA