Bergamo, da lunedì tutti in campo

Torna il calcetto in piazza della Libertà Dopo dieci anni di assenza. Le competizioni saranno tre: torneo libero Csi, torneo Over 40 e quello dedicato al calcio femminile. La manifestazione è organizzata da «L’Azzurro Srl» e vedrà la partecipazione di circa 700 sportivi.

Il cuore della città torna a battere per il calcetto. Dopo dieci anni di assenza, infatti, dal 10 giugno al 28 luglio in piazza della Libertà sarà allestito un campetto di erba sintetica dove si disputerà il torneo di calcio a cinque «Calcetto in piazza. Giambarini Cup 2019», Anzi, i tornei. Perché le competizioni saranno ben tre: torneo libero Csi, torneo Over 40 e quello dedicato al calcio femminile. La manifestazione è organizzata da «L’Azzurro Srl», e vedrà la partecipazione di circa 700 sportivi. Inoltre il 22 giugno sarà organizzato un quadrangolare per i più piccoli e verrà anche giocata una partita dai ragazzi con disabilità.

Sarà il Csi di Bergamo a occuparsi dell’organizzazione dei tornei, main sponsor dell’iniziativa è l’azienda «Giambarini Group». Per i vincitori dei tornei non mancheranno i premi: alla prima squadra classificata 2.000 euro in buoni valore, 1.600 alla seconda e 800 per la terza. Una coppa, invece, verrà consegnata per alcuni ruoli, ad esempio il capocannoniere.

