Bergamo Diving center in Liguria

Una giornata per pulire mare e spiaggia Sub e volontari impegnati domenica 29 settembre sulla spiaggia di Santo Stefano al Mare. Tutti sono invitati a dare il loro contributo

Saranno circa 30 i volontari che si ritroveranno alle 9.30 sulla passeggiata mare proprio davanti l’ex stazione ferroviaria a Santo Stefano a Mare in Liguria in provincia di Imperia per pulire la spiaggia e i fondali di quel tratto di mare.

L’iniziativa è aperta a chiunque voglia aggiungersi anche all’ultimo momento.Per partecipare alla pulizia dei fondali è necessario mettersi in contatto con il Bergamo Diving Center: 3283658240 oppure 3389112311. Per dare una mano in spiaggia basta presentarsi sul luogo domenica mattina.

