Bergamo, domani il Bergamo Pride

Il corteo sfilerà in centro dalle 15 «Orgoglio oltre le mura» è lo slogan scelto dal comitato organizzatore per rivendicare i diritti Lgbtqi. Attenzione alla viabilità. Corse Atb, i modifiche alle linee 1, C, 5, 6, 7, 8, 9.

Il Bergamo Pride torna in piazza per rivendicare i diritti Lgbtqi. La manifestazione è in programma domani, sabato 18 maggio in centro. A partire dalle 15 il corteo si ritroverà in via Bonomelli e toccherà la stazione, via XX Settembre e piazza Pontida per concludersi al Gate della Malpensata. Si svolgerà anche in caso di pioggia.

«Orgoglio oltre le mura» è lo slogan scelto dal comitato organizzatore che sottolinea, soprattutto di questi tempi, l’importanza di poter esprimere la propria identità e orientamento sessuale a fronte di un periodo storico fatto di violenze verbali e non solo. Verrà quindi presentato un documento politico riassumibile nelle quattro rivendicazioni che suonano come richieste precise alla cittadinanza e alle istituzioni: rivedere il diritto di famiglia in funzione di una revisione delle procedure per le adozioni; una legge contro l’omo-lesbo-transfobia; l’adozione, da parte della pubblica amministrazione locale, di un doppio tesserino per utenti transgender; un corso di formazione su identità di genere e orientamento sessuale.

In occasione del corteo, Atb comunica che dalle ore 15,45 al termine dell’evento verranno adottate le seguenti modifiche di percorso alle linee 1, C, 5, 6, 7, 8, 9.

LINEA 1

Da viale Vittorio Emanuele a Stazione FS-Boccaleone: via Petrarca, via Verdi, via Frizzoni, via Camozzi, via Madonna della Neve, via A. Maj, via Foro Boario, stazione autolinee (fermata linea 8 per Ponte San Pietro), via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Rosa e percorso regolare.

Da viale Vittorio Emanuele a Stazione FS-Aeroporto: via Petrarca, via Verdi, via Frizzoni, via Camozzi, via Madonna della Neve, via A. Maj, via Foro Boario, stazione autolinee (fermata linea 8 per Ponte San Pietro), via Bono, via David, via Tommaseo, via Piatti, via Gavazzeni, via Europa, circonvallazione, via per Orio e percorso normale.

Da Boccaleone e Aeroporto a Colle Aperto: via Piatti, via Borgo Palazzo, via Maj, viale Papa Giovanni XXIII, via Bono, stazione autolinee (fermata linea 8 per Ponte San Pietro), via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni, via Verdi, via Petrarca, viale Vittorio Emanuele e percorso normale.

LINEA C2

Da Don Orione e cimitero all’ospedale con transito da Porta Nuova: percorso normale fino a piazzale Oberdan/via Suardi, quindi via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Moroni e percorso normale.

Dall’ospedale al cimitero e Don Orione con transito da Porta Nuova: percorso normale fino a via Moroni, quindi via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, da dove riprenderanno i rispettivi percorsi regolari.

Le corse della linea C1 con transito da via Petrarca effettueranno percorso normale in entrambi i sensi di marcia.

LINEA 5

Da Campagnola per via Corridoni: percorso normale fino a via Don Bosco, quindi via Carnovali, via Autostrada, via Baschenis, via Previtali, via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Suardi e percorso normale.

Da Dalmine e Osio a via Corridoni: percorso normale fino a via San Bernardino, quindi via Previtali, via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi e percorso normale.

Da via Corridoni per Dalmine e Osio: percorso normale fino a via Suardi, quindi via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Moroni e percorso normale.

Da via Corridoni per Campagnola: percorso normale fino a via Suardi, quindi via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Baschenis, via Autostrada, via Carnovali, via Don Bosco e percorso normale.

LINEA 6

Da San Colombano per Stezzano ed Azzano: percorso normale fino a piazzale Oberdan, quindi via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Palma il Vecchio, via Baschenis, via Autostrada, via Carnovali e percorso normale.

Da Stezzano ed Azzano per San Colombano: percorso normale fino a via Carnovali, quindi via Autostrada, via Baschenis, via Palma il Vecchio, via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi e percorso normale.

LINEA 7

Da Valtesse a Celadina: percorso normale fino a via Camozzi, via Madonna della Neve, via A .Maj, via Foro Boario, stazione autolinee e percorso normale.

Da Celadina a Valtesse: percorso normale fino alla stazione autolinee quindi via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Camozzi e percorso normale.

LINEA 8

Da Seriate a Ponte San Pietro: percorso normale fino alla stazione autolinee, quindi via Bono, via Fantoni, via Madonna della Neve, via Frizzoni, via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Broseta e percorso normale.

Da Ponte San Pietro a Seriate: percorso normale fino a via Broseta, quindi via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Frizzoni, via Camozzi, via Madonna della Neve, via A. Maj, via Foro Boario, Stazione autolinee e percorso normale.

LINEA 9

Da Valtesse a Longuelo: percorso normale fino a piazzale Oberdan, quindi via Verdi, via Petrarca, via Garibaldi, via Nullo, via Broseta e percorso normale.

Da Longuelo a Valtesse: percorso normale fino a via Broseta, quindi via Nullo, via Garibaldi, via Petrarca, via Verdi, via Battisti e percorso normale.

FERMATE PROVVISORIE

Su tutte le deviazioni di percorso dovranno essere effettuate fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee della rete e due coppie di fermate provvisorie in via Palma il Vecchio e in via Previtali in corrispondenza di quelle esistenti per le linee extraurbane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA