Bergamo, è arrivato il gelo - Foto

E il lago d’Endine inizia a ghiacciare

Si è fatto attendere un po’, ma ora l’inverno è arrivato, con temperature che anche in provincia di Bergamo sono scese sotto lo zero. A gennaio non dovrebbe essere una notizia e invece lo è, soprattutto dopo un dicembre che ha fatto registrare una temperatura media di 5,6°, decisamente sopra la media. Ma ora è iniziato il freddo: lo conferma il primo strato di ghiaccio sul lago di Endine.