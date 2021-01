Bergamo e la zona rossa - Foto Poche persone in centro e in Città Alta

Domenica mattina 17 gennaio in via XX Settembre (Foto by Bedolis)

Bergamo e la zona rossa

Poche persone in centro e in Città Alta Bergamo in zona rossa: in centro qualche famiglia a passeggio, in Città Alta runner sulle Mura e ciclisti in strada. Vuota la Corsarola, traffico inesistente.

I bergamaschi sono a casa nel rispetto della zona rossa. Nella mattinata c’è qualche famiglia a passeggio in centro città, con via XX Settembre e il Sentierone pressoché vuoti. Qualche passeggino spinto da mamma e papà, sono aperti i negozi che sono autorizzati dal Dpcm - alimentari, profumerie e negozi di elettronica - così come i bar sono quasi tutti in servizio con l’asporto.

Domenica mattina in via XX Settembre







In Piazza Vecchia



Ciclisti in centro



Traffico inesistente domenica mattina 17 gennaio in centro a Bergamo



Il centro senza auto domenica mattina 17 gennaio



La Corsarola domenica mattina 17 gennaio



Città Alta non è molto diversa se non con qualche runner sulle Mura e i ciclisti. Un po’ di persone camminano sulle Mura con i loro amici a quattro zampe. In pochi sulla Corsarola, qualcuno si ferma in Piazza Vecchia, inesistente il traffico.

