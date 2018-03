Bergamo, falsi crediti fiscali

In un anno scovati 14 milioni di euro Una ventina i casi scoperti, 50 denunciati. «La maggior parte nei settori edile e movimento merci».

Nel 2017, nella sola provincia di Bergamo, la Guardia di finanza ha accertato 14 milioni e mezzo di illecite compensazioni: una ventina i casi scoperti con 50 persone denunciate tra imprenditori e responsabili di aziende, per lo più nel settore edile e nel movimento merci.

Il dato è importante ed è stato reso noto in occasione del bilancio dell’attività congiunta dell’Agenzia delle Entrate e delle Fiamme Gialle, nell’ambito della cooperazione avviata per contrastare l’evasione fiscale e in particolare i falsi crediti d’imposta: grazie all’analisi dei dati sono state scoperte in tutta Italia società fantasma, le cosiddette «cartiere» che, spesso con la collaborazione di professionisti compiacenti, creavano crediti tributari fittizi, ceduti poi a una serie di imprese per compensare i debiti d’imposta.

