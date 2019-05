Bergamo, Fridays For Future

Venerdì il corteo in centro Venerdì 24 maggio in tutte le piazze del mondo, c’è il secondo sciopero globale per il clima degli studenti.

Il ritrovo degli studenti è presso la propria scuola, con una camminata verso piazzale Marconi: alle ore 9 è previsto l’arrivo in piazzale Marconi con la realizzazione di striscioni, stencil, cartelloni (su carta riciclata), letture, proposte di ragazzi per una realtà più sostenibile. Musica e testimonianze di gruppi di indigeni provenienti da Sud America, America centrale, Australia, alle ore 10 flashmob in collaborazione con Associazione contro la Bergamo-Treviglio.

Alle ore 10.30 inizio del corteo con destinazione piazza Matteotti dove alle 12 è previsto un sit-in conclusivo.

