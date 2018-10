Bergamo, giro di vite sullo spaccio

In 9 mesi 25 arresti della Polizia locale I dati della Polizia locale: crescono gli arresti in città rispetto allo scorso anno. Via Bonomelli e via Quarenghi le maglie nere dello spaccio.

Crescono gli arresti in città nel mese di settembre: la Polizia locale fa sapere che da gennaio a oggi sono stati 37. Un dato record se si pensa che nel 2017, sui 12 mesi, erano stati effettuati 27 fermi. Fra i reati maggiormente riscontrati spicca lo spaccio di sostanze stupefacenti con 25 arresti (il 68 % del totale), seguito da furti in appartamento a quota 5, provvedimenti cautelari a 3, resistenza e lesioni a 2 e omissioni di soccorso e documenti falsi per espatrio a 1; mentre con 5 arresti via Quarenghi si presenta come l’area più colpita da provvedimenti di questo genere, seguita da via Bonomelli, via Paglia e Piazzale degli Alpini con 4, via San Giorgio e Piazzale Marconi con 3, via Maironi da Ponte e via Berizzi con 2 e via Maglio del Lotto con 1.

Abbiamo analizzato gli arresti fatti dalla #PoliziaLocale nei 9 mesi trascorsi del 2018: sono 37 finora, più del record (28) dello scorso anno, oltre il doppio del 2016. Ce la mettiamo tutta, ben sapendo che c'è sempre da migliorare. Ecco come stiamo andando. #sicurezza #Bergamo pic.twitter.com/2CcXTGLbGF — Comune di Bergamo (@ComunediBergamo) 2 ottobre 2018

