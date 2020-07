Bergamo, il 24 luglio riaprono

i parchi con impianti sportivi L’Amministrazione comunale ha disposto la riapertura al pubblico di quei giardini e parchi della città dotati di piccoli impianti sportivi che erano rimasti esclusi dal provvedimento di maggio scorso a causa delle norme anti Covid-19.

Da venerdì 24 luglio, dalle 8 alle 20, saranno aperti al pubblico: il giardino Sant’Ambrogio; il giardino di via Cerasoli (ex campo Ardens); giardino di via Solari; giardino di via Valdossola; giardino Promessi Sposi/Acli; giardino di Palazzo Frizzoni.

«Le recenti decisioni prese in sede regionale che hanno autorizzato lo svolgimento degli sport di contatto, – dichiara l’Assessore al Verde pubblico Marzia Marchesi – ci hanno permesso di assumere questa decisione molto attesa dai nostri concittadini. Siamo molto contenti quindi di poter aprire sei aree verdi consentendo di svolgere, in questi luoghi particolarmente dedicati, l’attività sportiva tanto desiderata».

Si ricorda che l’accesso del pubblico ai parchi è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e che è consentito svolgere attività sportiva mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. Resta di almeno un metro la distanza minima per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non autosufficienti.

