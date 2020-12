Bergamo, il calendario del Comune

I volontari lo consegnano a 2.500 anziani Calendario 2021 in consegna nelle case di 2500 persone anziane della città, ci pensano i volontari di BergamoXBergamo

Torna con delle novità sostanziali il calendario patrocinato dal Comune di Bergamo: non tanto nei contenuti, dato che si conferma la tipologia di prodotto proposta negli anni scorsi, caratterizzata dalle foto d’epoca di Bergamo, tramite le quali è possibile ripercorrere la storia della città, quanto nelle modalità di distribuzione, vista la necessità di non creare assembramenti in queste settimane caratterizzate dalla seconda ondata del covid19.

A differenza del solito, il calendario 2021 – si parla di circa 2500 copie - sarà consegnato, come sempre gratuitamente, nelle case di molte persone anziane della città di Bergamo direttamente dalle mani dei volontari di BergamoXBergamo, coordinati dall’assessorato alle Politiche sociali del Comune. Impossibile per questo 2020 confermare le modalità di ritiro presso il Comune di Bergamo, come avvenuto gli anni scorsi.

Il calendario contiene non solo fotografie, ma anche decine di proverbi della tradizione bergamasca che, pescando nella saggezza popolare orobica, accompagnano in modo folcloristico e tradizionale lo scorrere dei giorni del nuovo anno. Quest’anno il calendario si tematizza e a ogni mese corrispondono proverbi sul periodo a cui la pagina fa riferimento, con tanti richiami al lavoro e al ciclo della terra.

Il calendario 2021, patrocinato dal Comune di Bergamo e dalla Provincia di Bergamo, è stato realizzato in collaborazione con l’associazione culturale BGpedia e l’editore bergamasco Ferruccio Arnoldi.

