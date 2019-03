Bergamo, il fiorista Rebussi

«Sosta e Ztl, rischio decine di multe» Il negoziante chiede per la sua attività «un parcheggio vicino al negozio e l’accesso consentito alla Ztl registrandosi una sola volta per tutte».

Un parcheggio vicino al negozio e l’accesso consentito alla Ztl registrandosi una sola volta per tutte: è quanto chiede Giovanni Rebussi, titolare dell’omonima fioreria all’interno di uno dei due Propilei di Porta Nuova. Un negozio storico della città, un’attività iniziata dalla famiglia nel 1931: «Per anni è andato tutto bene, ci è stato dato il permesso di sosta e la licenza di occupazione del suolo pubblico», ricorda Giovanni. Con gli anni però le leggi si sono inasprite e le cose si sono complicate: via il permesso di sosta davanti al negozio e l’occupazione di suolo pubblico. Inoltre, c’è il problema della Ztl: «Quando devo salire in Città Alta sono obbligato ogni volta a registrarmi altrimenti mi piombano a casa decine di multe», rincara Rebussi.

