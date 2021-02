Profughi in partenza da Pola

Bergamo, il Giorno del Ricordo 2021

Ecco il programma delle cerimonie Mercoledì 10 febbraio le cerimonie istituzionali al Parco della Rocca e alla Clementina, domenica 14 la Messa alle Grazie. L’incontro di persona non sarà possibile, ma le tecnologie e i canali social consentiranno di partecipare ai diversi momenti. Ecco il programma.

L’Amministrazione comunale di Bergamo celebra la ricorrenza del Giorno del Ricordo anche in questa complessa emergenza sanitaria, nel rispetto dell’obiettivo di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale, come recita il testo della legge 30/03/2004 n. 92 che ha istituito questo giorno. L’incontro di persona non sarà possibile, ma le tecnologie e i canali social consentiranno di partecipare ai diversi momenti. Le cerimonie istituzionali avranno luogo alla presenza delle sole autorità deponenti e dei soggetti strettamente coinvolti nelle celebrazioni. Ecco il programma.

Mercoledì 10 febbraio

Cerimonie istituzionali

Ore 10.00 | Parco delle Rimembranze – Rocca – In diretta Facebook @comunedibergamo

Piazzale Brigata Legnano

Intervengono

Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo

Maria Elena Depetroni, Presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Bergamo



Lettura della preghiera dell’Esule di Vincenzo Barca, già Presidente del Comitato di Bergamo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Deposizione delle corone d’alloro al monumento dedicato alle vittime delle foibe.

Ore 11.00 | Piazzetta di fronte alla Chiesa della Clementina

Via Tolstoj, 7

Omaggio alla targa in ricordo degli esuli della Clementina.

Domenica 14 febbraio

Ore 17.00 | Chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie - On line su www.parrocchiadellegrazie.it

Viale Papa Giovanni XXIII, 13

Celebrazione S. Messa in ricordo delle vittime delle foibe officiata da monsignor Valentino Ottolini

