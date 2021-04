Bergamo, il pomeriggio di Pasqua in zona rossa: strade quasi deserte - Foto Domenica 4 aprile, giorno di Pasqua, dopo una mattinata tranquilla anche nel pomeriggio non si sono registrate criticità nelle vie centrali di Bergamo alta e bassa. I controlli delle forze dell’ordine proseguono. Ecco alcune immagini.

Pomeriggio tranquillo nel centro di Bergamo, domenica 4 aprile. Le restrizioni della zona rossa e gli appelli alla responsabilità, a quanto si è visto percorrendo le vie del centro, sono stati rispettati. Poca gente in via XX Settembre, strada principale delle passeggiate in città bassa. Anche in Città alta, sulla Corsarola, in piazza Vecchia e lungo le Mura, poche persone a passeggio e in bici: non si sono registrate criticità. La situazione era stata tranquilla anche nel corso della mattinata. I controlli delle forze dell’ordine proseguono. Ecco alcune fotografie scattate tra le 16 e le 18.

Via XX Settembre verso le 16

Via XX Settembre verso le 16

La Corsarola poco prima delle 17

Piazza Vecchia poco prima delle 17

Il prato della Fara verso le 17

Via XX Settembre poco prima delle 18

Controlli della polizia di Stato in largo Rezzara poco prima delle 18

Questa è la seconda Pasqua condizionata dalla restrizioni, necessarie per limitare il diffondersi del contagio. E, a differenza della zona rossa, in questi 3 giorni è stata concessa una sola deroga: fino a lunedì tra le 5 e le 22 si potranno visitare parenti o amici in un’altra abitazione privata all’interno della stessa regione, spostandosi esclusivamente in due (ai quali si possono aggiungere figli minori di 14 anni e persone conviventi disabili o non autosufficienti) una sola volta al giorno. Inoltre, come già accade in zona rossa, solo con il proprio nucleo familiare è possibile raggiungere una seconda casa (di cui si ha la disponibilità dal 14 gennaio), varcando anche i confini regionali. Per il resto rimangono in vigore tutte le regole della zona rossa, con la possibilità di uscire di casa solo per lavoro, necessità, salute e attività motoria.

