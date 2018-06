Bergamo, imbuto di via Autostrada

Partono i lavori «anti code» Cura dimagrante per i marciapiedi e sede stradale più larga. Brembilla: «Così creeremo due corsie per le auto in uscita dalla città»

Il Comune di Bergamo si mette al lavoro per alleggerire l’imbuto viabilistico di via Autostrada, all’incrocio con via Carnovali. Lo fa allargando la strada, in particolare nel tratto dove da due corsie si riduce ad una sola (sacrificando gioco forza una sezione dell’ampio marciapiede).

I lavori partiranno nei primi giorni di luglio, quindi la prossima settimana, sfruttando il periodo di bassa stagione in quanto a traffico. Spiega la ratio dell’intervento l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla: «Consentirà di avere due corsie anche in uscita dalla città, dove oggi c’è perennemente coda».

