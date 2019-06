Bergamo, in migliaia alla notte bianca

Lo sport protagonista - Foto e Video Un ring in piazza Matteotti e decine di stand di tutte le associazioni sportive bergamasche.

Sarà perché Bergamo ha lo sport nel Dna, sarà perché le imprese di Atalanta e BB14 danno ancora i brividi o semplicemente perché è la 10ª edizione della notte bianca più amata della città, ma i numeri di sabato sera in centro erano da Champions: decine di migliaia di cittadini alla Notte Bianca dello sport.

Tantissimi i giovani tra piazza Matteotti e largo Gavazzeni per testare la propria abilità in almeno uno dei 24 stand sportivi che dalle 20 alle 24 hanno offerto prove nel tiro con l’arco, arrampicata, volano e scherma. Numerose anche le famiglie, con i loro baby atleti nei circuiti per pattini a rotelle e frisbee pensati per loro.

