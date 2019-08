Bergamo, in Tribunale abiti decorosi

Messi al bando bermuda e infradito Palazzo di giustizia ha imposto un «dress code» introducendo una sorta di codice di abbigliamento che sia sufficientemente decoroso per presentarsi in un’aula di giustizia.

Un richiamo alla forma. Che è anche sostanza, quando ci si presenta davanti a un giudice. Succede al Tribunale di Bergamo, dove il presidente Cesare de Sapia ha bandito bermuda e infradito dalle aule di via Borfuro. Palazzo di giustizia ha imposto un «dress code», introducendo una sorta di codice di abbigliamento che sia sufficientemente decoroso per presentarsi davanti alla legge. Niente giacca e cravatta per ora, ma almeno gambe e piedi coperti. Insomma, niente calzoncini o infradito. E nel caso rimandare a casa chi, troppo disinvolto, si è presentato in abiti da spiaggia.

