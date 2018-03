Bergamo, Incidente tra auto e moto

Code e traffico verso la Valle Brembana Un incidente si è verificato pochi minuti prima delle 18 in via Ramera, al confine tra Bergamo e Ponteranica e sta causando code e rallentamenti sulla circonvallazione in direzione Valle Brembana.

Un incidente tra un’auto e una moto senza apparenti gravi conseguenze per il motociclista un 37enne, sta causando traffico e code in direzione della Valle Brembana. Lo schianto in via Ramera al confine tra Bergamo e Ponteranica.

