Bergamo, investe 73enne in scooter

È caccia all’auto pirata in via Zanica Si tratta di una Dodge che ha sorpassato sulla destra un’auto e investito un pensionato in scooter.

È successo alle 15 di venerdì 15 giugno di fronte alla sede della Telecom di via Zanica. Ad avere la peggio un uomo di 73 anni, originario di Napoli e residente a Zanica, che si trovava in sella a una Vespa. È stato ricoverato al Papa Giovanni XXIII con un trauma facciale ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. L’auto pirata, una Dodge Cruiser bianca con a bordo due uomini, è stata inseguita da un motociclista che è riuscito a fotografarla con lo smartphone e a prendere il numero di targa. Il 73enne stava dirigendosi verso il centro provenendo da Zanica, quando la Dodge, che arrivava dalla stessa direzione, è sopraggiunta improvvisamente a tutta velocità. A raccontare l’accaduto una donna di Campagnola che con la sua Fiat 500, si trovava proprio dietro la Vespa.

