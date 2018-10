Bergamo la più conveniente in Italia

È la città consigliata da Booking Settembre e ottobre sono i mesi dedicati alla visita delle città d’arte. Il sito specializzato in prenotazioni di alloggi consiglia la città orobica come la migliore in Italia nel rapporto qualità-prezzo.

Settembre è il nuovo agosto delle vacanze italiane. La conferma arriva dall’indice del viaggiatore italiano per il mese appena concluso rilevato da Confturismo-Confcommercio con l’Istituto Piepoli, che ha raggiunto quota 71, massimo annuale come per agosto e record storico per quanto riguarda questo mese. E’ sette punti più elevato rispetto allo stesso mese dello scorso anno e dimostra inequivocabilmente l’allungamento della stagione estiva: un livello che non si raggiungeva da oltre due anni, precisamente da luglio del 2016.

Come di consueto con l’arrivo dell’autunno, gli italiani preferiscono le città d’arte rispetto alle destinazioni di mare. Nel prossimo trimestre, un italiano su due ha intenzione di visitare una città d’arte - con una forte crescita rispetto alla rilevazione di agosto - e la motivazione di viaggio principale è quella legata alla visita di musei, monumenti o mostre. Le regioni più visitate rimangono Toscana, Trentino Alto Adige, Sicilia, Lazio e Lombardia. Le città più ambite, per un eventuale weekend lungo d’arte, sono Firenze, Roma e Venezia a livello italiano e Parigi, Londra e Praga a livello europeo.

città alta residenti e turisti

(Foto by Maria Zanchi)

Le motivazioni nella scelta di queste regioni sono indubbiamente il patrimonio artistico culturale, ma anche la possibilità di effettuare una vacanza enogastronomica. L’Italia sarebbe scelta da sette intervistati su dieci in caso di un weekend lungo in una città d’arte e la spesa media sarebbe di circa 500 euro,che diventano 650 nelle mete estere. Questa differenza è anche in parte spiegata dai differenti mezzi di trasporto utilizzati: per andare all’estero l’aereo in oltre otto casi su dieci, mentre per i weekend lunghi italiani l’auto (oltre quattro italiani su dieci) o il treno (in quasi un caso su tre).

Per chi è alla ricerca del risparmio ma non vuole rinunciare a un city break Booking.com ha stilato una lista di città con centri storici di straordinaria bellezza che risultano più economiche in autunno: Tallinn in Estonia, la cinese Pingyao, Cattaro (Kotor) in Montenegro, l’argentina San Antonio de Areco, Norimberga, Pendleton in Oregon, la croata Sebenico, la spagnola Caceres, Oatlands in Tasmania. La meta italiana consigliata è Bergamo segnalata tra l’altro anche per le cinquecentesche mura venete, dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Bergamo turisti che passeggiona alla corsarola

(Foto by Beppe Bedolis)

© RIPRODUZIONE RISERVATA