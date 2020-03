Bergamo, la polizia locale consegna

10 mila mascherine al «Papa Giovanni» Arrivate dalla Cina, sono state consegnate all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Altre 7 mila in consegna nelle prossime ore per i volontari che portano i pasti e per gli agenti stessi durante i controlli, che proseguono.

Gli agenti della polizia locale di Bergamo venerdì 20 marzo hanno consegnato 10mila mascherine all’ospedale Papa Giovanni XXIII, arrivate dalla Cina. Altre 7 mila, arrivate in parte dal Consolato cinese a Milano, verranno invece usate dai volontari che consegnano i pasti agli anziani in città e dagli agenti della polizia locale durante i controlli. Controlli che proseguono, con un’ulteriore stretta da parte degli agenti del Comune di Bergamo, che hanno organizzato tre posti di blocco in città, fermando 102 persone: 4 le persone denunciate per inosservanza del decreto del Governo dell’ 11 marzo scorso. 74 gli esercizi commerciali controllati, nessuna violazione riscontrata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA