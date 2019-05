Bergamo, la sfida di Porta Sud

Tra sanità, scuole e verde Ecco il masterplan dell’area tra scalo merci e circonvallazione. Nuova stazione sopra i binari: 10 anni di lavoro e 1 miliardo d’investimento

I tempi: una decina d’anni ma con lotti funzionali che permettono interventi separati. I costi: almeno un miliardo di euro d’investimento. L’area interessata: 1 milione di metri quadri dalla stazione alla circonvallazione, compresi i 480mila della zona scalo merci. I benefici: teoricamente incalcolabili. In numeri, ecco la sfida di Porta Sud.

Poco meno di un anno di lavoro e il pool di progettisti incaricati dalla Vitali di Cisano ha presentato alla città il masterplan. Dopo le anticipazioni dei precedenti incontri pubblici e la presentazione agli investitori al Mipim di Cannes, da ieri tutto lo studio è in mostra per le prossime due settimane (dalle 9,30 alle 18,30) alla Sala dei Giuristi al Palazzo della Ragione in Città Alta.

