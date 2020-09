Bergamo, la StraWoman si fa «virtuale»

«Distanti, ma uniti: il percorso lo scegli tu» Sabato 26 settembre a Bergamo edizione speciale della manifestazione, nel rispetto delle norme sanitarie. Quest’anno non ci sarà il ritrovo lungo il Sentierone, ma la partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti.

Per il 10° anno consecutivo, riparte StraWoman in assoluta sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti. Nata nel 2011, è oggi il più grande tour itinerante «al femminile» di tutta Italia per una giornata all’insegna dello sport, del benessere psico-fisico e della sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Una corsa/camminata dedicata alle donne, ma aperta anche a uomini e bambini. Non è necessario essere dei runners esperti, per partecipare basta avere entusiasmo e tanta voglia di divertirsi! Migliaia di runners nelle edizioni precedenti hanno indossato la t-shirt rosa ufficiale StraWoman e corso al grido di «We Run The World». Un’edizione straordinaria quella della StraWoman a Bergamo: quest’anno non ci sarà il ritrovo lungo il Sentierone, ma la partenza, il percorso e la distanza saranno scelti dai partecipanti. Ovunque ci si trovi, sabato 26 settembre, si potrà partecipare alla corsa-camminata dedicata alle donne, condividendo sui social la propria esperienza. L’obiettivo da raggiungere è quello di colorare Bergamo e provincia di «rosa». Infatti, sommando i km percorsi dai partecipanti, si vogliono raggiungere in totale 2.755 km, ovvero gli equivalenti (anche se espressi in km quadrati) della superficie della provincia bergamasca. «Saremo distanti – spiegano gli organizzatori – ma uniti come lo siamo stati in questi mesi difficili ricordandoci che da sempre #Bèrghemmolamia».

La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende t-shirt tecnica, bag gara, medaglia di partecipazione e gadget offerti dai partner dell’evento.

È possibile iscriversi online sul sito www.strawoman.it e ritirare il race kit nelle seguenti giornate:

- mercoledì 23 settembre dalle 10.00 alle 19.00 presso lo stand al Decathlon Curno;

- giovedì 24 settembre dalle 10.00 alle 18.00 presso lo stand al Decathlon Seriate;

- sabato 26 settembre dalle 9.00 alle 19.00 presso lo stand in Via Sentierone (di fronte al Teatro Donizetti)

Inoltre è possibile iscriversi presso tutti i centri SportPiù di Bergamo e provincia e i negozi Decathlon di Curno e Seriate.

Tutte le informazioni su www.strawoman.it - Facebook.com/strawoman – Tel. 331.4370677.

ORGANIZZAZIONE TECNICA - L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running, anche attraverso l’organizzazione di manifestazioni a scopo ludico – aggregativo.

CONCEPT E COMUNICAZIONE - StraWoman® è un concept di Red Events, agenzia di organizzazione eventi e comunicazione, ideatrice di innovativi e amati format personalizzati legati agli eventi sportivi e d’intrattenimento. Tra gli altri eventi tematici di grande successo che coinvolgono sia atleti professionisti che amatori si evidenziano: Strasingle®, Fluo Run®, Derby Run®, Babbo Running® e 31 Run.

