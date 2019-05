Bergamo, l’Adunata degli Alpini pendolari

Le Penne nere orobiche a Milano in treno Il vice presidente vicario della sezione di Bergamo, Dario Frigeni: «In molti non si fermeranno per il pernottamento, la vicinanza ma anche l’estensione del territorio di Milano sta facendo propendere molti per la “gita” in giornata».

Adunata degli alpini di Milano: la stragrande maggioranza delle Penne nere orobiche, contrariamente alla tradizione che vuole i gruppi accampati sul territorio della città e della provincia organizzatrice, faranno i pendolari già da venerdì sera. Ma è proprio grazie alla vicinanza con la nostra provincia che la 92ª Adunata potrà diventare, visto anche il calendario fitto di appuntamenti, l’occasione per consentire di scoprire la manifestazione anche a chi non l’ha mai vissuta. «Da una serie di contatti avuti con i nostri 278 gruppi – spiega il vice presidente vicario della sezione di Bergamo, Dario Frigeni – la conferma è che in molti non si fermeranno per il pernottamento. La vicinanza ma anche l’estensione del territorio di Milano sta facendo propendere molti per la “gita” in giornata. Il nostro impegno – prosegue Frigeni – è quello di far partecipare più Alpini possibile, soprattutto facciamo appello a coloro che in genere non possono essere presenti all’adunata per questioni di distanza, a non mancare anche per il significato speciale di questa 92ª che celebra i cento anni di fondazione della nostra associazione».

