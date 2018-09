Bergamo, lavori del teleriscaldamento

Modifiche alla viabilità in centro - Guarda Le strade interessate ai lavori sono Viale Papa Giovanni XXIII, via A. Maj e via Francesco d’Assisi. Il cantiere aprirà il 24 settembre e chiuderà il 14 ottobre.

A partire dal 24 settembre 18 avranno inizio i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento per l’allaccio utenze in Viale Papa Giovanni XXIII nel tratto compreso tra via A. Maj e via Francesco d’Assisi.

Le lavorazioni prevedono possibili modifiche e parzializzazioni della viabilità locale che verranno segnalate nei tempi previsti con apposita cartellonistica. Gli ingressi pedonali e gli accessi carrai verranno comunque garantiti con percorsi protetti. L’asfaltatura definitiva verrà realizzata dopo qualche mese dalla conclusione dei lavori per permettere l’assestamento del terreno.

Per informazioni e segnalazioni: numero verde 800 912 198 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, sito web www.a2acaloreservizi.eu alla sezione Lavori in corso ed i tecnici A2A presenti sui cantieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA