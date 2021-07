Bergamo, manifestazione in centro: più di duemila no vax in centro Nel pomeriggio di sabato 24 luglio la protesta in città, tra slogan e insulti.

Manifestazione no vax a Bergamo nel pomeriggio di sabato 24 luglio. Più di duemila persone verso le 17 si sono radunate in piazza Dante, davanti al palazzo della Procura – la stessa che sta indagando sulla gestione della pandemia – per protestare contro i vaccini e il green pass. Tra gli slogan, «Libertà», «No al green pass» e «No al vaccismo», quest’ultimo scritto su un cartello insieme a due svastiche.

Il corteo si è poi spostato verso il Comune: davanti a Palazzo Frizzoni, oltre agli slogan, sono volati anche insulti indirizzati al sindaco e ai virologi. Quindi il passaggio per via XX Settembre, piazza Pontida, via Zambonate, via Tiraboschi e viale Papa Giovanni, dove il corteo si è fermato sotto la sede del nostro giornale, scandendo slogan e insulti. Il corteo si è sciolto in Porta Nuova verso le 19,30.

