La festa in centro (Foto by Bedolis)

Bergamo, notte magica per la vittoria degli azzurri: «Siamo i campioni!» - Foto e video In città la festa: tricolori, cori, fuochi d’artificio e clacson nella notte degli Europei.

Tricolori, cori, fuochi d’artificio e clacson nella notte degli Europei a Bergamo. Come in tutta l’Italia, anche la nostra città festeggia la vittoria degli azzurri nella finale di Wembley. Una vittoria arrivata ai calci di rigore, dopo una partita rimasta bloccata sull’1-1 fino alla fine dei supplementari. Incollati alle tv e ai maxischermi, i bergamaschi hanno tifato Italia fino alla fine, poi il rigore decisivo, il boato e la grande festa nelle strade. Il centro si è riempito di gente a piedi, in auto e in moto, che si sono riversate in Porta Nuova e sul Sentierone. «I campioni siamo noi!», si sente urlare tra le folla, e c’è anche chi intona il celebre «Po-po-po-po» dei Mondiali 2006.

Ecco alcune immagini della festa.

La festa in centro

(Foto by Bedolis)

La festa in centro

(Foto by Bedolis)

Fuochi d'artificio ai Propilei

Festa in centro

La festa in centro

Tifo all'Edoné

