Bergamo, nuova perturbazione in arrivo

Mattinata con la neve anche in città Neve a singhiozzo in città: abbondanti fiocchi nella prima mattinata di venerdì 2 marzo, poi pioggia e nevischio. Nevicate abbondanti nelle valli. Qualche ritardo nei treni e rallentamenti sulle strade.

Neve anche in città e non solo nelle valli e in quota nella prima mattinata di venerdì 2 marzo per poi lasciare spazio a pioggia e nevischio nella seconda parte della mattina. Qualche rallentamento sulle strade per tamponamenti a Verdello in via Roma e sul Rondò delle Valli. Ritardi sui treni in direzione Brescia e Milano, buona la linea per Treviglio. La neve ha regalato intanto scorci di Città Alta magnifici per gli appassionati di fotografia.



(Foto by Mirco Bonacorsi)



(Foto by Mirco Bonacorsi)

Una perturbazione al giorno almeno fino a lunedì: è quanto sostengono gli esperti metereologi di 3Bmeteo: il maltempo durerà ancora qualche giorno nonostante la primavera metereologica. Si attende infatti una nuova perturbazione per oggi sulla provincia di Bergamo sia in pianura che nella fascia pedemontana: potrebbe dunque riprendere a nevicare durante il corso della mattinata di venerdì 2 marzo. Per gli esperti previsti ancora tra i 5 e i 10 centimetri di accumuli di neve. L’elemento di novità però è che il gelo portato dal vento siberiano buran dovrebbe lasciare spazio a temperature più miti.

Intanto la notte ha portato per fortuna la magia di alcuni scatti di Città Alta innevata mentre non sono da segnalare incidenti sulle strade e viabilità scorrevole intorno alle 7. Ecco alcune foto giunte in redazione:



(Foto by Marco Fanton)

© RIPRODUZIONE RISERVATA