Bergamo, raccolta rifiuti

Primo bilancio e alcune novità in arrivo Nuovo sistema di ritiro di sacchi per la raccolta di rifiuti indifferenziati e plastici ci sono alcune novità dal 15 febbraio per chi ha esigenze particolari come bimbi sotto i 3 anni e per chi ha i gatti.

Dal 1° febbraio 2021 a Bergamo è obbligatorio l’utilizzo dei nuovi sacchi codificati, abbinati ad ogni singola utenza e ritirabili nei 15 distributori automatici installati sul territorio cittadino.

Sono stati più di 3.000 gli utenti che dal 31 gennaio al 7 febbraio si sono recati presso tali distributori, pari ad una percentuale complessiva del 75% (circa 51.000 utenze su un totale di 68.000): in particolare, si tratta del 79% delle utenze domestiche e del 52% delle utenze commerciali.

L’avvio del nuovo sistema ha comportato una maggiore affluenza agli sportelli e un consistente flusso di chiamate ai numeri dedicati (circa 400 chiamate di media al giorno, con punte di 600 chiamate il primo giorno di febbraio), sia per la richiesta di informazioni sia per la regolarizzazione di diverse posizioni Tari.

Le richieste pervenute nell’ultima settimana sono principalmente relative a problematiche legate alla Tari e a temi quali: tessera non riconosciuta, errato utilizzo dei distributori, rotoli rimasti incastrati nei distributori, richiesta sacchi per la pulizia degli spazi comuni.

Tutte le informazioni necessarie e che le risposte ai quesiti sono reperibili sul nostro sito web www.apricaspa.it, cogliamo tuttavia l’occasione per riportare le principali, unitamente alle novità introdotte da Aprica di concerto con l’Amministrazione comunale:

• i sacchi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati (40 lt) si possono ritirare ogni 30 giorni, mentre quelli per la plastica (110 lt) ogni 60;



• è consentito il ritiro ogni 15 giorni, con la disponibilità di 50 sacchi in più, ai soli utenti che hanno bambini sotto ai 3 anni;

• Per le persone con problemi di incontinenza, oltre alla dotazione prevista, a partire da lunedì 15 febbraio, verranno messi a disposizione ulteriori n. 150 sacchi l’anno, ritirabili in un’unica soluzione presso la sede di via G.B. Moroni (apertura da lunedì a venerdì dalle ore 08,00 alle ore 16,00), previa presentazione della tessera sanitaria;

• per i nuovi nati la registrazione sarà effettuata automaticamente dall’anagrafe; negli altri casi è necessario compilare un’autodichiarazione scaricabile online sul sito del Comune.

• per gli utenti con animali, si conferma la possibilità di conferimento delle lettiere, anche presso il mezzo itinerante Ecovan, le cui postazioni sono le seguenti:

Postazioni Ecovan

Lunedì Mercato Q.re Carpinoni - Via Spino dalle 8.30 alle 12.30

Martedì Città Alta - Piazza Mascheroni

Mercoledì Q.re Valtesse - Via Mafalda di Savoia (fronte Carrefour)

Giovedì Mercato Q.re S.Caterina - Via Codussi

Venerdì Mercato Q.re Loreto - Largo Roentgen

Sabato Mercato zona Stadio - Via Giulio Cesare

Il terzo sabato di ogni mese sarà presente una postazione di raccolta “Mercato Agricolo e non solo” di Piazza Pacati.

• Le quantità di sacchi disponibili variano a seconda dei componenti del nucleo famigliare come già comunicato nelle lettere inviate a settembre, ovvero:

Questi dati sono anche reperibili nella sezione Igiene ambientale – utenze dello sportello web TARI http://aprica-bg.garbageweb.it inserendo le credenziali indicate negli avvisi di pagamento emessi negli ultimi 2 anni.

• Il distributore automatico funziona con tessera sanitaria strisciando la banda magnetica nello spazio dedicato, oppure tramite lettore laser appoggiando la tessera con la faccia verso l’alto facilitando la scansione dell’intero codice a barre. Il mancato funzionamento potrebbe essere imputabile a posizioni Tari non regolarizzate.

• Per abitazioni non di residenza (ad esempio le seconde case), utenze non domestiche e attività commerciali è stata spedita nel periodo settembre-novembre 2020 la tessera MI PIACE UN SACCO insieme all’ informativa sulle nuove modalità di distribuzione dei sacchi (per le piccole attività che hanno diritto fino ad un massimo di 9 rotoli di sacchi per i rifiuti indifferenziati da 40 litri è possibile ritirare i sacchi presso i distributori automatici; per le attività che hanno diritto a 10 o più rotoli di sacchi da 40 litri è necessario chiamare il numero verde 800437678 per fissare appuntamento).

• Il distributore situato presso la Funicolare di San Vigilio in Città Alta è temporaneamente non disponibile a causa della chiusura per manutenzione della struttura (fino al 01 marzo). Per gli utenti della zona, è possibile recarsi presso l’Ecovan presente il martedì in Piazza Mascheroni (dalle ore 08,30 alle ore 12,30) che sarà attrezzato per la fornitura dei sacchi e il sabato mattina (a partire da sabato 13 febbraio), dalle ore 08,00 alle ore 12,00, all’esterno della Funicolare sarà altresì garantita la distribuzione dei sacchi, grazie alla presenza di un operatore Aprica dedicato.

Per tutti i quesiti sulla raccolta differenziata, è disponibile sul sito di Aprica la brochure “Ma sarà il suo posto?” e la sezione “dove lo butto?” consultabile anche sulla app Puliamo.

Il progetto che ha preso avvio si inserisce nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare che approfondisce il tema della necessità di creare città più circolari, in particolare per sviluppare iniziative di prevenzione per ridurre la produzione di rifiuti, per rafforzare il riutilizzo, per migliorare quantità e qualità delle raccolte differenziate, le attività di riciclo e l’utilizzo dei materiali e dei prodotti ricavati dal riciclo. Queste attività richiedono anche l’adeguamento delle infrastrutture, delle tecniche e delle buone pratiche, nonché delle abitudini e dei comportamenti dei cittadini.

