Bergamo, nuova stazione per le biciclette

Aperta 24 ore, accesso hi tech - Foto Una velostazione a fianco del piazzale della stazione ferroviaria (dove un tempo c’erano i taxi), per parcheggiare al sicuro la propria bicicletta.

C’è spazio per 130 mezzi nella struttura in vetro e acciaio pensata dal team locale guidato dallo studio Capitanio architetti, che si è ispirato alle geometrie tondeggianti del piazzale firmato Ines Lobo. La velostazione è «smontabile», anche in vista del maxiprogetto Porta Sud. Un’opera da 400mila euro «finanziata dal Ministero dell’Ambiente con un bando vinto dal Comune» ricorda l’assessore alla Mobilità Stefano Zenoni. Un finanziamento che impone il fine lavori entro il 2019.

È arrivato l’ok della Giunta al progetto definitivo, la prossima amministrazione approverà l’esecutivo.

