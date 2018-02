Bergamo, oltre 27mila recensioni

È ottava nella classifica di Tripadvisor È tra le città italiane più recensite nell’ultimo anno, dopo Riccione e prima di Salerno. Siti Unesco, le Mura ancora fuori dalla graduatoria.

Bergamo viaggia di bocca in bocca. Il passaparola corre alla velocità di un clic e la città si trova nella top ten delle destinazioni italiane più commentate e perché no «chiacchierate» sul web. Bergamo fa parlare di se e Tripadvisor, noto sito web di viaggi, lo certifica posizionandola all’8° gradino della classifica delle località più recensite dell’ultimo anno (ottobre 2016-ottobre 2017). In testa c’è naturalmente Roma, seguita da Milano, Venezia, Torino e Bologna. Altre sono in fase di studio e analisi e saranno trasmesse nei prossimi giorni a Turismo Bergamo, impegnato fino a domani alla Bit, la Borsa internazionale del turismo in svolgimento a Fiera City di Milano.

