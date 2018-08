Trucca, passaggio a livello bloccato

È la seconda volta in poche ore Dopo il passaggio del treno le sbarre non si sono più alzate alle 17.30 di venerdì 10 agosto era già successo anche alle 13.30 per altri 20 minuti.

Problemi a Bergamo al passaggio a livello della Trucca. Dopo il transito di un convoglio verso le 17.30 le sbarre sono rimaste abbassate ed è rimasto inserito anche l’allarme sonoro e il relativo semaforo rosso. Il problema sta causando qualche disagio al traffico nella zona. E c’è anche qualcuno, soprattutto a piedi o con moto e biciclette, che attraversa lo stesso le rotaie, non senza qualche rischio. È la seconda volta che succede in poche ore, un altro caso simile era stato segnalato sempre venerdì 10 agosto verso le 13.30. Anche in quel frangente, le sbarre sono rimaste abbassate per una ventina di minuti.

(Foto by Alessio Malvone)

