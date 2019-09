Bergamo, piazza Dante sarà tutta nuova

Due anni di lavori, il via a gennaio Il Comune ha pubblicato il bando da oltre un milione di euro. Ci vorranno 24 mesi per vedere il nuovo volto della piazza e l’ex Diurno nelle vesti di locale serale in stile newyorkese.

Sarà un’operazione a cuore aperto, il cantiere di piazza Dante. Lo storico spazio pubblico sarà «scoperchiato» e l’ex Diurno messo a nudo, passaggio fondamentale per impermeabilizzare la superficie e verificare un eventuale intervento di rinforzo. Ci vorranno però 24 mesi per vedere il nuovo volto della piazza e l’ex Diurno nelle vesti di locale serale in stile newyorkese. I lavori sono in programma da gennaio e andranno avanti per due anni. Il taglio del nastro è previsto nel 2022. Un cantiere delicato dove pubblico e privato, con le relative parti di competenza, dovranno lavorare in tandem, rispettando una tabella di marcia serrata. La buona notizia è che il Comune di Bergamo, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per assegnare il cantiere da 1 milione e 70 mila euro (Iva esclusa). Le imprese interessate avranno tempo fino al 9 ottobre per presentare la propria offerta economica.

