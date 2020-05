Bergamo: pienone in centro e alla Trucca

Corsarola, primo test per il senso unico Pienone in centro a Bergamo per la prima domenica dopo il lockdown: presi d’assalto anche i parchi. Le foto e i controlli delle Forze dell’ordine.

Parecchia gente nelle strade del centro di Bergamo oggi, nella prima domenica (24 maggio) post lockdown nella città che è stata epicentro del coronavirus, ma quasi tutti comunque indossavano la mascherina. Dopo il temporale di sabato sera che ha rovinato la movida, il sole di oggi ha spinto i bergamaschi a uscire e a popolare le principali vie del centro. Grande affollamento per tutta la giornata in centro, in via XX Settembre e sul Sentierone, con file nei pressi delle gelaterie. Molta gente (non sempre con mascherine) nei parchi: pienone al parco della Trucca.

Le file in gelateria

Il parco della Trucca

Primo test invece per Città Alta dove è stato istituito in via sperimentale il senso unico pedonale sulla Corsarola - l’arteria principale - per evitare assembramenti. Presenti a monitorare la situazione le forze dell’ordine. E in effetti non si sono registrati nel corso della giornata gli assembramenti del weekend scorso.

La situazione in Città Alta

