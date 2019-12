Bergamo, ritiro rifiuti nelle festività

Le variazioni quartiere per quartiere Aprica ha comunicato gli orari e i giorni di ritiro durante le festività.

Mercoledì 25 dicembre

Borgo S. Caterina: Le raccolte di vetro/barattolame e di carta e cartone verranno anticipate a Lunedì 23 dicembre al mattino con inizio alle ore 6.00

Quartiere Conca Fiorita: La raccolta organico sospesa.

Quartiere Longuelo: La raccolta di carta e cartone verrà anticipata a martedì 24 dicembre al mattino con inizio alle ore 6.00, mentre la raccolta organico sospesa.

Quartiere Loreto: Le raccolte di vetro/barattolame e imballaggi in plastica anticipate a martedì 24 dicembre al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Santa Lucia: La raccolta della frazione secca indifferenziata verrà anticipata a martedì 24 dicembre al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere San Paolo: La raccolta della frazione secca indifferenziata verrà anticipata a martedì 24 dicembre al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Valtesse: Raccolta organico sospesa.

Zona Centro Ovest (Utenze commerciali) La raccolta di carta e cartone verrà posticipata a Giovedì 26 dicembre con inizio alle ore 6.00

La piattaforma ecologica di via Goltara resterà chiusa.

Giovedì 26 dicembre

Quartiere Celadina: Le raccolte di vetro/barattolame e imballaggi in plastica verranno effettuate il giorno stesso GIOVEDI’ 26 dicembre al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.



Città Alta

Quartiere Borgo Palazzo Zona B

Quartiere Borgo Palazzo Zona A

Quartiere Clementina

Quartiere Malpensata



Quartiere Campaganola e Boccaleone



Zona Centro Est



Zona Centro Sud

La piattaforma ecologica di via Goltara resterà chiusa.

Mercoledì 1 gennaio 2020

Quartiere Conca Fiorita: La raccolta della frazione organica non verrà effettuata

Quartiere Longuelo: Le raccolte di vetro/barattolame e imballaggi in plastica verranno effettuate il giorno stesso mercoledì 1 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Loreto: La raccolta di carta e cartone verrà effettuata il giorno stesso mercoledì 1 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Santa Lucia: La raccolta della frazione secca indifferenziata verrà posticipata a giovedì 2 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere San Paolo: La raccolta della frazione secca indifferenziata verrà posticipata a giovedì 2 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Valtesse La raccolta della frazione organica non verrà effettuata.

Zona Centro Ovest (utenze commerciali): La raccolta di carta e cartone non verrà effettuata.

La piattaforma ecologica di via Goltara resterà chiusa.

Lunedì 6 gennaio

Borgo S. Caterina: La raccolta di imballaggi in plastica verrà posticipata a MERCOLEDI’ 8 gennaio al mattino con inizio alle ore 06.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere S. Caterina Nord: La raccolta di carta e cartone verrà posticipata a MERCOLEDI’ 8 gennaio al mattino con inizio alle ore 06.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere S. Caterina Sud: Le raccolte di vetro/barattolame e imballaggi in plastica verranno posticipate a MERCOLEDI’ 8 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Celadina: La raccolta della frazione secca indifferenziata verrà posticipata a Mercoledì 8 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Borgo Palazzo Zona A: La raccolta della frazione organica non verrà effettuata.

Quartiere Borgo Palazzo Zona B: La raccolta della frazione organica non verrà effettuata.

Quartiere Clementina: La raccolta della frazione secca indifferenziata verrà posticipata a Mercoledì 8 gennaio al mattino con inizio alle ore 6.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Malpensata: Le raccolte di vetro/barattolame e imballaggi in plastica verranno anticipate a sabato 4 gennaio al mattino con inizio alle ore 06.00, raccolta organico sospesa.

Quartiere Campagnola e Boccaleone: La raccolta di carta e cartone verrà effettuata il giorno stesso LUNEDI’ 6 gennaio al mattino con inizio alle ore 06.00, raccolta organico sospesa.

Zona Centro Est: Le raccolte della frazione secca indifferenziata e di carta e cartone verranno anticipate a sabato 4 gennaio al pomeriggio con inizio alle ore 14.00, raccolta organico sospesa.

Zona Centro Sud: Le raccolte di vetro/barattolame e imballaggi in plastica verranno anticipate a sabato 4 gennaio al pomeriggio con inizio alle ore 14.00, raccolta organico sospesa.

Collinare S. Vigilio: La raccolta della frazione organica non verrà effettuata.

La piattaforma ecologica di via Goltara resterà chiusa.

