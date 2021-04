Bergamo, sabato di assembramenti in centro, pienone anche in Città Alta- Foto Nonostante la Lombardia sia ancora in zona arancione, poche cautele e tanti assembramenti.

Un centinaio di giovani assembrati ai Propilei, capannelli di ragazzi sul Sentierone e sotto il Quadriportico, tanti gruppetti nella zona di Piazza Pontida e all’esterno dei bar. Sabato pomeriggio la città era ancora in zona arancione ma sostanzialmente sembrava un vero e proprio «liberi tutti» con troppe persone che si sono ritrovate in centro, in molti casi dimenticandosi il rispetto delle ormai conosciute norme anti Covid, in primis il distanziamento e l’utilizzo corretto della mascherina. In generale, il movimento di cittadini è stato superiore alle scorse settimane, con un flusso di persone continuo sin dalla mattina soprattutto in via XX Settembre, anche dopo le 18, quando solitamente il numero di persone tende a diminuire.

gente in centro

(Foto by Beppe Bedolis)

