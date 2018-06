Bergamo, scontro in via San Giorgio- Foto

Coinvolte due moto, tre feriti Incidente verso le 15.30 di sabato 16 giugno in via San Giorgio a Bergamo, coinvolte questa volta due motociclette.

Sul posto sono accorse due ambulanze che hanno soccorso le tre persone coinvolte nell’incidente verificatosi sabato verso le 15.30 in via San Giorgio a Bergamo. Si sono scontrate due moto e a terra sono rimaste tre persone che sono state soccorse e portate in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale di Bergamo e i carabinieri. Il traffico in zona ha subito dei rallentamenti durante le operazioni di soccorso dei feriti.

incidente via san giorgio

