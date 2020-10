(Foto by Facebook)

Bergamo, sgombero e sequestro

alla Cascina Ponchia occupata Martedì 6 ottobre l’intervento della polizia e dei carabinieri al Monterosso per eseguire il sequestro preventivo disposto dalla procura.

Intervento delle forze dell’ordine martedì mattina alla Cascina Ponchia di Bergamo, edificio che si trova nel quartiere di Monterosso occupato dal 2013. Verso le 6, la polizia di Stato e i carabinieri sono intervenuti per lo sgombero. All’interno non c’era nessuno. Tecnicamente si tratta di un sequestro preventivo disposto dalla procura in seguito alla richiesta del Comune, che è proprietario dello stabile. Alcune immagini delle operazioni sono apparse sulla pagina Facebook Kascina Autogestita Popolare Angelica “Cocca” Casile.

