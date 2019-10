Bergamo, si asfalta via Bono

Strada chiusa tra giovedì e venerdì Lavori in via Bono nella notte tra giovedì e venerdì: strada chiusa al traffico dalle 20 fino alle 5 del mattino.

Si riasfalta giovedì sera un tratto di via Bono, il Comune di Bergamo informa sulle modifiche al traffico veicolare previste in occasione dei lavori: l’importante arteria cittadina chiude infatti al traffico a partire dalle ore 20 di giovedì.

Si prevedono quindi per giovedì 10 ottobre alcune modifiche alla circolazione dei veicoli: il traffico sarà interrotto a partire dal semaforo dell’intersezione della via con piazza Marconi e sarà previsto l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Bonomelli. Il passaggio sarà consentito ai mezzi del Trasporto Pubblico Locale solo fino alla rotatoria all’incrocio con via Foro Boario.

la mappa delle deviazioni

Per i veicoli che provengono da via Foro Boario sarà consentito percorrere la corsia dei bus in direzione di viale Papa Giovanni XXIII. I lavori saranno completati entro le 5 del mattino di venerdì 11 ottobre.

