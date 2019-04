Bergamo, c’è il Soap Box Rally Sfrecciano le «scatole di sapone»

Bergamo, c’è il Soap Box Rally

Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Pro Loco Bergamo uniti sotto il segno della cultura e della tradizione bergamasca. Sta per cominciare la consueta e storica Soap Box Rally, giunta ormai alla 47ª edizione, che colorerà e animerà le Mura Venete di Bergamo nella giornata di oggi, domenica 28 aprile. La corsa più folle del mondo, segnalata nientemeno che da Red Bull Europa come tale, nacque nel 1955 e ogni anno attrae visitatori e curiosi da ogni dove. La presenza annuale di spettatori è stimata attorno alle 30.000 persone che daranno nuovamente vita a una festa durante il prossimo weekend.

Roberto Gualdi, presidente della Pro Loco Bergamo, ha illustrato lo svolgimento della gara nella conferenza di presentazione presso il Balzer: «Ringrazio tutti i nostri partner e il Comune di Bergamo per aver reso possibile ancora un volta lo svolgimento di questa manifestazione. Questa tradizionale corsa è un connubio di fantasia, allegria, tradizione e cultura. Lungo il percorso infatti i presenti potranno ammirare dalle Mura patrimonio dell’Unesco la città dei Mille in tutto il suo splendore. I partecipanti si presenteranno alla mattina in piazza Mascheroni per la pesatura delle vetture e la prova freni per poi essere pronti per la prima manche che prenderà il via alle 14,30 dalla Marianna. Il rally 2019 regalerà ancora una volta alla città entusiasmo e vitalità». Loredana Poli, assessore allo Sport, ha sottolineato che «la Soap Box Rally è una manifestazione che rispetta il contesto ambientale e storico delle mura di Bergamo. Domenica sarà un’opportunità di vivere la città grazie a questa sfida divertente e fantasiosa che il Comune di Bergamo sostiene ogni anno. Anch’io in passato partecipai alla corsa ed è un’esperienza che non dimenticherò. Auguro a tutti gli equipaggi di sfidarsi con allegria».

La tradizionale corsa delle «scatole di sapone» si svilupperà in due prove: una manche a cronometro e una a ostacoli, lungo un tracciato di due chilometri da Colle Aperto a Porta Sant’Agostino. Gli sponsor Autotorino, Uniacque e Nettuno all’unisono nella conferenza di presentazione hanno sottolineato l’importanza di promuovere questa iniziativa sul territorio bergamasco. La tradizione prevede inoltre l’assegnazione di tre trofei storici di legno che si tramandano da un vincitore all’altro dalla prima edizione. I partecipanti saranno premiati per l’originalità nella costruzione del veicolo e per la velocità nelle due prove. Durante la presentazione della corsa è stato possibile inoltre conoscere l’associazione «Il Giardino», nata recentemente per sostenere le donne con problematiche gravi. Bergamo è pronta per un altro anno a correre la più folle delle gare e a colorare le Mura di Città Alta.

