Bergamo, spaccata nella notte in un bar

Ladri rubano alcolici per 1000 euro Il furto è avvenuto in via Pinamonte da Brembate nei pressi della stazione ferroviaria al bar Quintessenza. È solo l’ultimo di una serie di episodi criminosi avvenuti nella zona.

A scoprire che il locale era stato messo completamente a soqquadro è stata la proprietaria al suo arrivo in negozio verso le 6 di giovedì 2 agosto. La porta sul retro del bar Quintessenza di via Pinamonte da Brembate a Bergamo, a pochi passi dalla stazione ferroviaria, è stata divelta nella notte e i ladri si sono impossessati di alcolici e vettovaglie di vario tipo oltre che di un fondo di cassa. La refurtiva rubata è stata quantificata in circa mille euro, senza contare i danni alla porta e al locale. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Bergamo. Si tratta dell’ultimo di una serie di episodi che si sono verificati nella zona in questi giorni.

