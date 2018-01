Bergamo, spaccio in stazione

Un arresto e due denunce I carabinieri di Bergamo hanno denunciato due spacciatori e uno lo hanno arrestato perchè trovati in possesso di dosi di droga.

Continua la lotta allo spaccio in zona stazione a Bergamo: nella mattinata di mercoledì 10 gennaio i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato a piedi libero due uomini trovati in possesso rispettivamente di 20g e 10g di hashish ed hanno tratto in arresto un cittadino del Gambia, in Italia senza fissa dimora perché trovato in possesso di circa 63g di droga. L’uomo è attualmente detenuto presso la caserma del comendo provinciale in attesa della direttissima prevista giovedì mattina.

