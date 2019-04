Bergamo, stasera Atalanta-Bologna

Modifiche al percorso delle linee 3 e 9 Lo comunica Atb, le variazioni dalle 19,30 alle 24, qui tutti i dettagli.

Oggi, giovedì 4 aprile, dalle 19,30 alle 24, in occasione della partita di calcio Atalanta- Bologna, a causa della chiusura al traffico di un tratto di viale Giulio Cesare e di via del Lazzaretto, verranno adottate le seguenti modifiche di percorso:

Linea 3

Corse dirette verso Città Alta: giunte in viale Giulio Cesare percorreranno lo stesso viale, via Sauro e via Baioni, da dove riprendono il percorso normale;

Corse dirette a Ostello: giunte in via Baioni, percorreranno via Pescaria, via Bossi, via Tremana e via Da Vinci, da dove riprendono il percorso normale.

Linea 9

Le corse giunte in piazzale Oberdan percorreranno in entrambi i sensi di marcia via Sauro e poi via Baioni, da dove riprendono il percorso normale;

Le corse serali dirette a Valtesse, giunte in via Corridoni, percorreranno via Leone XIII, via Legnano, via Buttaro e viale Giulio Cesare; poi, effettuato l’anello del Monterosso, proseguiranno in via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso e via Ruggeri da Stabello, da dove riprendono il percorso normale.

Verranno istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee Atb.

Per maggiori informazioni: Atb Point, largo Porta Nuova 16, tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 18,45 e il sabato dalle 9,30 alle 14,30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035/23.60.26 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atb.bergamo.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA