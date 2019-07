Bergamo, summit di pallatamburello

Atleti mercoledì in piazza della Libertà Il ritrovo è fissato per le 19: il pubblico che vorrà assistere a questa dimostrazione sportiva potrà anche cimentarsi direttamente con gli sportivi.

È uno sport affascinante e molto divertente sia da seguire che da praticare, ma purtroppo è poco conosciuto. È la pallatamburello e in Bergamasca ci sono ben 15 società dedicate a questa disciplina. Domani, mercoledì 24 luglio, nella struttura di piazza della Libertà allestita per la Giambarini Cup, si terrà un vero e proprio summit di atleti che praticano questo sport. Un’iniziativa nata soprattutto per consentire anche al grande pubblico di entrare in contatto con la pallatamburello.

A organizzarlo Flavio Ubiali, vice presidente federale Fipt (Federazione Italiana Pallatamburello), in collaborazione con il Comitato provinciale di Bergamo. Presente anche il presidente federale, Edoardo Facchetti. Il ritrovo per gli atleti, sia della categoria esordienti e giovanissimi, che vanno dai 10 ai 14 anni, sia juniores, maschili e femminili, è fissato per le 19. In base al numero di persone che si presenteranno verranno formate delle squadre che si sfideranno, seguendo il regolamento indoor, sul campo da calcetto. Non proprio il terreno ideale per la pallatamburello, dato che solitamente serve un fondo in parquet, ma lo scopo dell’evento è quello di promuovere questa disciplina, di favorire il settore giovanile delle varie società cercando di stimolare l’interesse dei più giovani e farli appassionare a questo particolare sport.

Il pubblico che vorrà assistere a questa esclusiva dimostrazione sportiva potrà anche cimentarsi direttamente con la pallatamburello lasciandosi coinvolgere dagli atleti presenti in campo, disponibili a spiegare i fondamentali, ad accompagnare le prime mosse dei neofiti o a fare due tiri con chi invece ha già avuto occasione di praticare questa disciplina.

